Экспортный потенциал северных регионов РК в Россию составляет около $1 млрд - Бахыт Султанов
«Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в сибирские, северные и дальневосточные регионы России составляет порядка 1 млрд долларов США», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правителства.
В этой связи, как отметил глава Минторговли, предполагается дальнейшее развитие ОРЦ (оптово-распределительных центров) в городе Петропавловске в полноценный промышленный, торговый и логистический хаб.
«Специализацию хаба предлагаем ориентировать на перевалку сельхозпродукции северных регионов Казахстана, а также минералов, угля, цемента и других товаров», - добавил Бахыт Султанов.
Было отмечено, что хаб выступит площадкой, на которой будет осуществляться промышленная кооперация с российскими предприятиями, обеспечена взаимосвязь и синергия с торговыми хабами, формируемыми совместно с другими соседними странами.
Напомним, Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.