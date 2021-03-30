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    10:30, 30 Март 2021 | GMT +6

    Экспортный потенциал северных регионов РК в Россию составляет около $1 млрд - Бахыт Султанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в Россию составляет порядка 1 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в сибирские, северные и дальневосточные регионы России составляет порядка 1 млрд долларов США», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правителства.

    В этой связи, как отметил глава Минторговли, предполагается дальнейшее развитие ОРЦ (оптово-распределительных центров) в городе Петропавловске в полноценный промышленный, торговый и логистический хаб.

    «Специализацию хаба предлагаем ориентировать на перевалку сельхозпродукции северных регионов Казахстана, а также минералов, угля, цемента и других товаров», - добавил Бахыт Султанов.

    Было отмечено, что хаб выступит площадкой, на которой будет осуществляться промышленная кооперация с российскими предприятиями, обеспечена взаимосвязь и синергия с торговыми хабами, формируемыми совместно с другими соседними странами.

    Напомним, Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Экономика
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