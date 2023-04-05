Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Экспортные контракты на 55 млн долларов заключили казахстанские компании в Баку

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 19:54
Экспортные контракты на 55 млн долларов заключили казахстанские компании в Баку Фото: qaztrade.org.kz

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Экспортные контракты на сумму 55 млн долларов заключили казахстанские компании по итогам торгово-экономической миссии, прошедшей в городе Баку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

В преддверии 19-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии в г. Баку QazTrade организовал торговую миссию, в которой приняли участие более 20 казахстанских товаропроизводителей по различным направлениям: производство продуктов питания, металлургия и металлообработка, IT-услуги, химическая, строительная промышленность и машиностроение. С азербайджанской стороны торгово-экономическую миссию посетили более 100 предприятий.

Для представителей казахстанского бизнеса были организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан.

Как отметил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, В2В встречи позволяют укреплять торгово-экономическое взаимодействие Казахстана с другими странами.

«Казахстанским предпринимателям интересен рынок Азербайджана. Но потенциал нашей взаимной торговли не используется даже наполовину. И это притом, что есть востребованность казахстанских товаров на азербайджанском рынке и азербайджанских товаров в Казахстане. Мы можем вместе осваивать и рынки третьих стран. Тем более, что через наши территории проходят важные международные транспортные коридоры», - сообщил Кайрат Торебаев.

photo

С азербайджанской стороны на площадке торговой миссии выступили представители топ-менеджмента Агентства развития малого и среднего бизнеса АР, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики AZPROMO и других крупных компаний.

По итогам торгово-экономической миссии в Баку достигнуты договоренности с азербайджанскими контрпартнерами на поставку аккумуляторов, листовой стали, продуктов питания. Общая сумма заключенных в Баку контрактов уже составила 55 млн долларов. Предприниматели продолжают переговорный процесс о поставках своей продукции в Азербайджан.

photo

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за 2022 год составил 461,9 млн долларов, что на 39% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (332,2 млн долларов).

Экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2022 год вырос на 30,4% и составил 375,3 млн долларов.

Рост экспорта в Азербайджан обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая, пшеница, нефтепродукты, рельсы, грузовые и грузопассажирские суда, паромы и другие.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана открылась очередная торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана, призванная обеспечить возможность для налаживания деловых связей представителям бизнес-структур двух стран.

photo

Экономика   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Снег выпал в Саудовской Аравии
Снег выпал в Саудовской Аравии
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США