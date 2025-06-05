Экспортно-кредитное агентство Казахстана получило высокий экологический рейтинг

Агентство является одним из ключевых институтов развития в Казахстане, поддерживая рост экспорта продукции несырьевого сектора в приоритетных отраслях через предоставление кредитных гарантий и страхования. ЭКА является дочерней организацией холдинга «Байтерек».

В 2023 году ЭКА стало аффилированным членом международного Альянса экспортно-кредитных агентств по нулевым выбросам. Агентство взяло на себя обязательства по поддержке казахстанских экспортеров в их переходе к низкоуглеродной экономике, содействию сокращению выбросов и смещению стратегических ориентиров в сторону экологически нейтральных и климатически устойчивых проектов и инвестиций.

- Наш план развития на предстоящее десятилетие направлен на активное продвижение устойчивого развития, поддержку ESG-проектов и компаний, стремящихся к декарбонизации и борьбе с изменением климата. В качестве одного из практических шагов, ЭКА уже сейчас предоставляет экспортерам, соответствующим ESG-критериям, скидку на страховой тариф. Это стимулирует компании внедрять более устойчивые практики и способствует снижению экологического воздействия казахстанского экспорта. Рейтинг Sustainable Fitch вдохновляет нас на новые амбициозные шаги в глобальном устойчивом развитии, - подчеркнул председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов.

Агентство поддерживает стратегические экспортные секторы, одновременно применяя исключающие политики в отношении ископаемого топлива и добычи угля. Более половины экспортеров в страховом портфеле ЭКА - это субъекты малого и среднего бизнеса.