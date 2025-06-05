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    20:20, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Экспортно-кредитное агентство Казахстана получило высокий экологический рейтинг

    Международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch присвоило Экспортно-кредитному агентству Казахстана ESG-рейтинг уровня 3, что отражает значительный прогресс в разработке и интеграции стратегии устойчивого развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экспортно-кредитное агентство Казахстана
    Фото: kazakhexport.kz

    Агентство является одним из ключевых институтов развития в Казахстане, поддерживая рост экспорта продукции несырьевого сектора в приоритетных отраслях через предоставление кредитных гарантий и страхования. ЭКА является дочерней организацией холдинга «Байтерек».

    В 2023 году ЭКА стало аффилированным членом международного Альянса экспортно-кредитных агентств по нулевым выбросам. Агентство взяло на себя обязательства по поддержке казахстанских экспортеров в их переходе к низкоуглеродной экономике, содействию сокращению выбросов и смещению стратегических ориентиров в сторону экологически нейтральных и климатически устойчивых проектов и инвестиций.

    - Наш план развития на предстоящее десятилетие направлен на активное продвижение устойчивого развития, поддержку ESG-проектов и компаний, стремящихся к декарбонизации и борьбе с изменением климата. В качестве одного из практических шагов, ЭКА уже сейчас предоставляет экспортерам, соответствующим ESG-критериям, скидку на страховой тариф. Это стимулирует компании внедрять более устойчивые практики и способствует снижению экологического воздействия казахстанского экспорта. Рейтинг Sustainable Fitch вдохновляет нас на новые амбициозные шаги в глобальном устойчивом развитии, - подчеркнул председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов.

    Агентство поддерживает стратегические экспортные секторы, одновременно применяя исключающие политики в отношении ископаемого топлива и добычи угля. Более половины экспортеров в страховом портфеле ЭКА - это субъекты малого и среднего бизнеса.

    - Мы положительно оценили профиль корпоративного управления ЭКА. В 2023 году ЭКА обновило политику управления рисками, интегрировав в нее ESG-риски. Агентство предоставляет скидки на страховые премии для клиентов, которые внедряют ESG-стандарты в свою деятельность, – отметили в Sustainable Fitch.

     

    Теги:
    Рейтинг Экспорт Экология
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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