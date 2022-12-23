Экспортная выручка Казахстана увеличилась за счет удорожания сырьевых товаров

23 Декабря 2022, 12:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь–октябрь текущего года Казахстан получил за экспорт товаров более 71 млрд долларов США — рекорд для этого периода за последние годы. Более высокие показатели в секторе ранее фиксировались в соответствующем периоде только в 2011–2013 годах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Динамика роста стоимостного объема поставок за рубеж в январе–октябре текущего года также выше в сравнении с предыдущими годами: плюс 44,9 %. Цифры показывают, что рост обусловлен по большей части сырьевым фактором, так как нефть и металлы остаются главными экспортными товарами страны.

Десятка важнейших экспортных позиций РК состоит из сырьевых товаров и продукции низкого передела. Возглавляет список главный тяжеловес как по деньгам, так и по физическому объему поставок — сырая нефть и нефтепродукты. За десять месяцев текущего года Казахстан получил за продажу черного золота за рубеж 41,6 млрд долларов США — сразу на 59 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом физический объем изменился незначительно (плюс 0,3 %). Динамику объясняет лишь рост котировок на международных рынках.

Доля выручки за нефтепродукты в общем объеме экспорта показала нарастающую зависимость Казахстана от этого вида сырья. Если за десять месяцев прошлого года удельный вес нефтепродуктов от общего объема экспорта составлял 53,1 %, то в 2022-м показатель вырос до 58,4 %.

Как сильно повлияло удорожание нефтепродуктов на общий рост казахстанского экспорта, можно проследить и по следующим цифрам. В целом за январь–октябрь текущего года страна получила за счет экспортных поставок на 22 млрд долларов США больше, чем за аналогичный период 2021-го. Из них 70 %, или 15,4 млрд долларов США, составили нефтяные доллары.

Главными импортерами казахстанской нефти традиционно являются европейские страны. Почти треть экспорта в стоимостном выражении пришлась на Италию, 9,3 % — на Нидерланды, 5,3 % —на Францию. Среди ключевых покупателей также оказались Южная Корея (9,4 %) и Китай (8,6 %).

В топ-10 главных экспортных товарных позиций также вошли продукты черной и цветной металлургии — ферросплавы (2,58 млрд долларов США), медь (3,29 млрд долларов США) и цинк (706 млн долларов США). В отчетном периоде они показали хорошую динамику годового роста: 39 %, 13,7 % и 24,4 % соответственно. При этом если железные сплавы и цинк нарастили стоимостный объем за счет удорожания, то медные — за счет небольшого роста поставок.

Наибольший прирост в денежном выражении был зафиксирован по каменному углю. На продаже этого вида топлива Казахстан в 2022 году заработал вдвое больше — 819 млн долларов США, против 392 млн долларов США за январь–октябрь 2021-го. Причина не только в том, что уголь на мировых рынках подорожал. В текущем году Казахстан также значительно расширил географию поставок этого товара — с 12 до 29 стран.