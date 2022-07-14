14 Июля 2022 14:14

Экспортерам зерна вернули 15 млн тенге налога на добавленную стоимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - За 1 квартал 2022 года двум экспортерам зерна осуществлен возврат превышения НДС в размере 15 млн тенге в течение 30 календарных дней (в упрощенном порядке). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Комитетом совместно с НПП «Атамекен» реализован пилотный проект по упрощенному возврату НДС. Цель пилота - сокращение многочисленных посредников и перекупщиков между сельхозтоваропроизводителем и экспортером по принципу СХТП – элеватор – экспортер. Такая цепочка без лишних звеньев станет удобной, прежде всего, для самих экспортеров.

Правила носят исключительно добровольный характер и не являются обязательными. Любая компания может присоединиться к данному проекту.

Пилотный проект предполагает возврат НДС в двух вариантах, по выбору: первый - без проведения камерального контроля за 15 рабочих дней по банковской гарантии (на сумму требования); второй - за 100 календарных дней после проведения камерального контроля, если нет банковской гарантии.

В общеустановленном порядке НДС возвращается в течение 55 рабочих дней (для постоянных экспортеров) и 155 календарных дней.

В рамках пилота реализована прослеживаемость зерна путем учета объектов производства, хранения зерна и жизненного цикла зерна, а также прослеживаемости зерна «от поля до границы».

Для этого разработан модуль «Виртуальный зерновой склад AstyqQoima» в информсистеме «Qoldau» для учета операций по обороту зерна: сев, вегетация, уборка посредством космоснимков; транспортировка, хранение, купля-продажа посредством ЭСФ, электронных зерновых расписок.

Первыми участниками пилотного проекта стали ведущие экспортеры.

Ожидается представление требований на возмещение НДС за 2 квартал 2022 года.