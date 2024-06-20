Экспорт южнокорейских автомобилей достиг рекордного уровня в мае

Экспорт автомобилей производства Южной Кореи в прошлом месяце вырос на 4,8% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня для любого мая, благодаря устойчивому спросу на экологичные транспортные средства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Общая стоимость поставок автомобилей в мае составила $6,5 млрд, превысив предыдущий рекорд для любого мая, установленный в 2023 году, когда эта цифра составляла $6,23 млрд, согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики.

В количественном выражении экспорт автомобилей вырос на 2,9% в годовом выражении и составил 254 496 единиц в прошлом месяце.

Рост был обусловлен популярностью экологичных автомобилей, экспорт которых увеличился на 4% в годовом исчислении до $2,18 млрд.

Северная Америка была основным направлением экспорта южнокорейских автомобилей в прошлом месяце, при этом продажи подскочили на 36,3% в годовом исчислении. Однако поставки в Европейский Союз упали на 43,4%, а поставки в азиатские страны сократились на 18,3%. Экспорт автомобилей на Ближний Восток упал на 15,4%, а в Центральную и Южную Америку на 6,1%.

Внутреннее производство сократилось на 2,4% до 372 810 единиц, а продажи автомобилей на внутреннем рынке упали на 7,1% в годовом исчислении.

За первые пять месяцев 2024 года экспорт автомобилей вырос на 4,7% в годовом выражении до $30,8 млрд, что является рекордным показателем для любого указанного периода, согласно данным.

Правительство установило целевой показатель экспорта автомобилей и автозапчастей на этот год в размере $100 млрд и пообещало расширить поддержку экспортеров.