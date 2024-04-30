Экспорт южнокорейских автомобилей достиг рекордного уровня

Согласно данным, опубликованным во вторник, экспорт автомобилей достиг рекордного уровня в первом квартале 2024 года в Южной Корее, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Экспорт автомобилей составил $15,84 млрд в январе-марте, что на 2,8% больше, чем годом ранее, согласно данным Корейской таможенной службы. Это самая высокая цифра за любой первый квартал за всю историю.

В прошлом году был установлен рекорд в $15,41 млрд.

Экспорт автомобилей растет восьмой квартал подряд. Однако количество экспортированных единиц незначительно снизилось на 0,8% до 680 000 в первом квартале этого года.

По странам, экспорт автомобилей в США вырос на 24,2%, а в Канаду увеличился на 2,4%. Однако продажи в Австралию снизились на 11,6%, а экспорт в Великобританию и Германию упал на 13,2% и 39,4% соответственно.

Спрос на автомобили среднего размера с бензиновым двигателем стимулировал общий экспорт, компенсируя снижение продаж экологичных автомобилей.

Экспорт экологичных автомобилей снизился на 3,3% до $5,84 млрд в первом квартале, но гибридные автомобили показали рекордные квартальные продажи в $2,09 млрд показали данные.

В прошлом году экспорт южнокорейских автомобилей достиг исторического максимума в $70,9 млрд, благодаря популярности экологичных автомобилей.