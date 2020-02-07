Экспорт услуг составил в 2019 году 5,8 млрд. долларов - Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась первая коллегия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, которая показала, какой объем уже выполнен и какой еще предстоит. С докладом об итогах работы за 2019 год и планах на 2020 год выступил министр Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В условиях трансформации мировой торговли и усиления протекционистских мер между крупнейшими экономиками мира вырастает необходимость совершенствования внешнеторговой политики . В связи с чем, министерство сконцентрировалось на модернизации торговой политики , где продвижение экспорта – центральная задача.

Как отметил глава торгового ведомства, «к сожалению, приходится констатировать снижение экспорта». За январь-ноябрь 2019 года общий объем экспорта составил 52,4 млрд . долларов, что на 4,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (55,0 млрд. долларов ) .

Министр торговли объяснил снижение тремя основными факторами .

Первый - снижение цены на нефть на 9,8% по сравнению с 2018 годом. Это сократило стоимость на 3,1 млрд. долларов (с 33,7 до 30,6 млрд. долларов ) . При этом натуральный объем экспорта сырой нефти вырос на 0,7% - с 63,2 млн. тонн до 63,6 млн. тонн.

Второй - сокращение проката плоского из нелегированной стали на 34,4% или на 455,8 млн . долларов (с 1 325,9 млн. до 870,2 млн. долларов ).

На это повлияла авария на металлургическом комбинате «Арселор Миталл» и санкции против Ирана, куда в 2019 году Казахстан перестал поставлять металлопрокат.

Третьим фактором Бахыт Султанов назвал снижение мировых цен на ферросплавы , что сократило стоимостной экспорт на 14,4% или на 293,9 млн . долларов (с 2 036,9 млн. до 1 743,1 млн. долларов ) , тогда как в натуральном выражении экспорт увеличился на 6,7% или на 97,3 тыс. тонн (с 1 453,5 тыс. тонн до 1 550,7 тыс. тонн).

Также экспорт товаров обрабатывающей промышленности сократился на 4,2% . За январь-ноябрь он составил 13,8 млрд. долларов (январь – ноябрь 2018 года –14,4 млрд. долларов).

При этом, есть позитивные тенденции в экспорте услуг . За январь-сентябрь 2019 года он увеличился на 5,5% и составил 5,8 млрд. долларов (5,5 млрд. долларов за январь-сентябрь 2018 года) . Это связано с ростом транспортных услуг и деловых поездок.