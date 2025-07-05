Экспорт Турции в Африку набирает обороты: стратегия «win‑win» приносит плоды

По данным Ассамблеи турецких экспортеров (TIM), за январь–май этого года объем поставок на африканский рынок достиг $8,4 млрд, что на 8,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Этот рост стал логичным продолжением тенденции предыдущего года, когда общий экспорт Турции в Африку увеличился на 1,7 %, достигнув $19,4 млрд. Ключевыми направлениями остаются Марокко, Египет и Ливия, на долю которых приходится значительная часть торгового оборота.

В 2025 году Марокко вышло на первое место среди африканских торговых партнеров Турции с объемом экспорта в $1,5 млрд, за ним следуют Египет — $1,3 млрд и Ливия — $1,1 млрд.

Помимо торговли, Турция активно участвует в инфраструктурных и инвестиционных проектах на континенте. Так, турецкие подрядчики реализовали в Марокко строительные проекты на сумму $4,3 млрд. Значительное внимание также уделяется экспорту оборонной продукции. Крупные турецкие оборонные компании — Baykar, Aselsan, Tusaş и Nurol — усиливают свое присутствие в регионе, поставляя дроны, бронетехнику и другие высокотехнологичные системы в регион.

Стратегия «win-win», ранее провозглашенная руководством Турции, включает не только экономическое сотрудничество, но и укрепление политических и культурных связей, развитие программ обмена, поддержку сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

Рост экспорта и расширение проектов подтверждают факт того, что Турция стремится быть не просто торговым партнером, а стратегическим союзником для стран Африки, формируя прочную и взаимовыгодную платформу взаимодействия.

Ранее мы писали о том, что Турция начала активно развивать торгово-экономические отношения с Африкой, приняв стратегию, направленную на увеличение торговли, привлечение инвестиций и обмен технологиями.