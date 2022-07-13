13 Июля 2022 19:49

Экспорт товаров из Казахстана в Сингапур составил $782,5 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина с послом Сингапура в Казахстане (с резиденцией в Сингапуре) Зулкифли Бахарудином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества.

«С удовлетворением отмечено восстановление положительной динамики роста товарооборота и инвестиций. Импорт товаров из Сингапура за январь – май 2022 года составил $14,28 млн (+20,5%), а экспорт из Казахстана – $782,5 млн (+233,8%). В Казахстане зарегистрировано более 100 юридических лиц, филиалов и представительств с участием сингапурского капитала», - говорится в сообщении.

Первый замглавы МИД РК выразил заинтересованность казахстанской стороны в развитии сотрудничества с Сингапуром в таких сферах, как строительство, транспорт и логистика, информационно-коммуникационных технологии, образование, финансы и другие, пригласив сингапурские компании к налаживанию активного взаимодействия с МФЦА.

Стороны договорились поддерживать политический диалог на высшем и высоком уровнях, межпарламентское взаимодействие, а также активизировать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, сообщает пресс-служба МИД РК.