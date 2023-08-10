Экспорт сжиженного нефтяного газа планируют запретить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев со дня вступления в силу приказа. В настоящее время проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Как известно, в Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива.

Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28 % по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем, рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 000 тонн.

При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн/месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, Министерство энергетики РК в рамках плана поставки распределяет 120-130 000 тонн, или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей не покрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан планируется введение запрета на его экспорт.

Ранее приказом министра энергетики РК от 7 октября 2020 года №347 был введен запрет на экспорт автомобильным транспортом сроком на три года.