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Экспорт пшеницы в Китай не несет угроз для продбезопасности – Алихан Смаилов

Автор:  
Анеля Касымова
6 Июня 2023, 13:23
Экспорт пшеницы в Китай не несет угроз для продбезопасности – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов заверил, что экспорт пшеницы в Китай не повлияет на обеспечение продовольственной безопасности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий, внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана», - сказал он во время заседания Правительства РК.

Вместе с тем он подчеркнул, какие меры господдержки агропромышленного комплекса проводятся в Казахстане. Правительством решены все вопросы финансового и материально-технического обеспечения для весенне-полевых работ. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и форвардный закуп продукции на 21 млрд тенге. Аграриям предоставлен товарный кредит на 522 тысяч тонн зерна. Обеспечена поставка в необходимом объеме дизельного топлива по цене на 30% ниже рыночной. Проведена работа с отечественными производителями минеральных удобрений. На их субсидирование из местных бюджетов предусмотрен 31 млрд тенге. Также на год была предоставлена отсрочка по оцифровке полей, чтобы избежать проблем с предоставлением данных субсидий.

Алихан Смаилов отметил положительную динамику хода посевных работ, а также дал ряд поручений. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий. Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов надо обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке «Продкорпорации» заявленных объемов пшеницы. Акиматам областей совместно с «Қазақстан Ғарыш Сапары» до конца года принять все необходимые меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.

«Министерству сельского хозяйства обеспечить постоянную работу республиканского оперативного штаба для решения всех возникающих вопросов, связанных с посевной и уборочной кампаниями», - добавил глава Кабмина.


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