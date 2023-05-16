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Экспорт обработанных товаров увеличил Казахстан

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 11:10
Экспорт обработанных товаров увеличил Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным итогам в январе-марте 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 13,4% и составил 32,7 млрд долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспорт составил 18,7 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 8,1% до 5,9 млрд долларов США. Импорт товаров составил 14 млрд долларов США. В целом, положительный торговый баланс составил 4,8 млрд долларов США», - сказал Алибек Куантыров.

Кроме того министр добавил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 5,1%.

«Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской областях, а также в городе Алматы», - уточнил Алибек Куантыров.

Согласно озвученным данным, в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 35,9%, в том числе в автомобилестроении – на 41,2% и производстве электрооборудования – на 45,6%.

Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 7,7%, продуктов нефтепереработки – на 2,8%, продукции химической промышленности – на 0,5%, напитков – на 6,9%, фармацевтической продукции – на 3,6% и легкой промышленности – на 34,9%.


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