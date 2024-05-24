За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12%, вплотную приблизившись к горнорудному сектору. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С 2018-го по 2023 год объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился более чем в 2 раза до 22 трлн тенге. Физические объемы производства за эти пять лет выросли на 24,4% со среднегодовым темпом роста в 4,5%, — сказал Маулен Ашимбаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате.

Однако, как отметил спикер Сената, для достижения стратегических целей нужно усиливать эту динамику. При этом необходимо стремиться не только к росту валовых показателей, но и обеспечить качественное развитие данного сектора.

— Сегодня порядка 40% обрабатывающей промышленности приходится на металлургию. Это, в основном, продукция низкого передела, товары промежуточного потребления, по сути, промышленное сырье.

Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта. В Индексе экономической сложности Казахстан занимает 88 место из 130 стран мира. При этом экспорт обработанных товаров из Казахстана в 2023 году сократился почти на 6%, а за первый квартал текущего года — уже на 6,5%, в том числе по урану спад составил свыше 24%, по ферросплавам — 15,5%, — подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Количество действующих юридических лиц, по его словам, в обрабатывающей промышленности за 10 лет выросло в два раза. В то же время 96% из них относятся к субъектам малого предпринимательства, 2,5% — к среднему и около 1% к крупному бизнесу.