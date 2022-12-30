Экспорт нефти в РК снизится в 2023 году

30 Декабря 2022, 12:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году экспорт нефти будет меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем добычи нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 84 млн тонн, что составляет 96,5% к показателю 2021 года. Снижение уровня добычи нефти обусловлено внеплановыми ремонтными работами на заводе «Болашак» месторождения Кашаган, остановками Оренбургского ГПЗ, куда поставляется газ с Карачаганака, а также ремонтными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме. Данный факт также отрицательно сказался на экспорте нефти, который ожидается на уровне 64,8 млн тонн, что ниже уровня 2021 года на 4,1%», – сказал Б.Акчулаков.

По его словам, план добычи нефти на 2023 год – 90,5 млн тонн, по экспорту – 71 млн тонн. Переработка нефти по итогам года составит 18 млн тонн, что на 5,8% больше чем в 2021 году. Производство нефтепродуктов ожидается на уровне13,7 млн тонн или 108,3% к 2021 году.

Министр также сообщил, что в связи с плановыми ремонтами на всех трех крупных НПЗ в 2023 году ожидается небольшое снижение переработки и производства нефтепродуктов на 0,6% и 2,2% соответственно.

Фото: longislandbusiness.com