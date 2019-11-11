Экспорт нефти в Казахстане составил 59,56 млн с начала 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспорт нефти за 10 месяцев т.г. составил 59,56 млн тонн или 100,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, на Тенгизе, Кашагане, Карачаганаке реализуются крупномасштабные проекты:

- Проект будущего расширения Тенгиза стоимостью 36,7 млрд. долл. США, который позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года.

Текущий статус работ показал фактическое освоение в объеме 28 млрд долларов США.

При этом, казахстанское содержание в проекте составило 36% или более 7 млрд долл. США.

Общий прогресс работ составляет 70%: завершено бурение 40 добывающих скважин, изготовлено 62 модульных эстакад на площадке Ерсай (Мангистауская область) и 40 модулей в Корее, изготовлен и доставлен 5-й газотурбинный генератор.

На Проекте работают 48 000 казахстанцев.

- Проекты расширения 1-го этапа Кашагана направлены на достижение добычи в 420 тысяч баррелей в сутки в 2022 году и 500 тысяч баррелей в сутки в 2027 году.

На Проекте создается более 10 000 рабочих мест.

- Проекты продления уровня добычи на Карачаганаке позволят сохранить уровень добычи на долгосрочный период.

Текущий статус по проектам составляет:

По Проект СПОГ (снятие производственных ограничений по газу) – 60,5%.

По Проекту строительства 4-й компрессора обратной закачки, подготовка к детальному проектированию – 38,5 %.

Проект строительства 5-го магистрального трубопровода – 94 %.

В строительных работах задействовано более 7 000 казахстанцев.

В секторе геологоразведки с упрощением регулирования сферы недропользования и созданием преференций для геологоразведки на море активизирована реализация морских проектов.

В период до 2025 года ожидаемый объем инвестиций по проектам Исатай, Абай, Женис составит порядка 136 млн долларов США.

По проектам Хазар и Каламкас-море принято решение о возврате территорий республике, Министерством прорабатывается соответствующая Дорожная карта по дальнейшей реализации проектов.

Переработка нефти за 10 месяцев т.г. составила 14,2 млн тонн с ростом более, чем на 5% к аналогичному периоду 2018 года.

Переработка нефти производится на 5 заводах:

- на Павлодарском НПЗ переработано 4,4 млн тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года;

- на Шымкентском НПЗ переработано 4,5 млн тонн нефти или 115,6% к аналогичному периоду 2018 года;

- на Атырауском НПЗ переработано 4,4 млн тонн нефти или 101,1% к аналогичному периоду 2018 года;

- на заводе CASPI BITUM (Мангистауская область) переработано 765 тыс. тонн или 104,3% к аналогичному периоду 2018 года;

- на АО «Конденсат» (Западно-Казахстанская область) переработано 116 тыс. тонн или 74,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Производство основных видов нефтепродуктов – бензинов, дизельного топлива, авиатоплива и мазута - составило 10,5 млн тонн с ростом на 10,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Автобензинов произведено 3,6 млн тонн или 112,5% к аналогичному периоду 2018 года.

Дизельного топлива произведено 4,1 млн тонн или 108,1% к аналогичному периоду 2018 года.

Авиатоплива произведено 524,5 тыс. тонн или 182% к аналогичному периоду 2018 года.

Мазут в объеме 2,3 млн тонн или 99,5% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем производства автобензинов полностью покрывает внутреннее потребление страны.

С июля т.г. открыт экспорт автобензинов, объем экспорта составил 42,6 тыс.тонн.

Объем добычи газа за 10 месяцев т.г. составил 46,3 млрд куб.м с ростом на 1,5 % к аналогичному периоду 2018 года.

Производство товарного газа составило 27,12 млрд куб.м или 98,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,8 млрд куб.м с ростом на 3% к аналогичному периоду 2018 года.

Экспорт газа составил 15,3 млрд м3, или 91,1% к аналогичному периоду 2018 года.

Снижение объемов экспорта связано с увеличением внутреннего потребления газа.

Производство сжиженного нефтяного газа за 10 месяцев т.г. в объеме 2,6 млн тонн или 101,7% к аналогичному периоду 2018 года.

Газификация страны достигает 50%, доступ к газу имеют порядка 9 млн человек. В регионах в текущем году будет реализовано 73 проекта строительства газовой инфраструктуры.

Завершается строительство магистрального газопровода «Сарыарка»

по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан» для газификации г. Нур-Султан, центральных и северных регионов страны.

По состоянию на 8 ноября 2019 г. статус работ показывает:

По линейной части сварено и уложено все 1061,3 км магистрального газопровода или 100%.

Сварено все 75,044 км газопроводов-отводов от 5 Автоматизированных газораспределительных станций АГРС или 100%.

Поставлено 100% оборудования АГРС.

В декабре текущего года предполагается запуск магистрального газопровода: будет завершено строительство всех объектов: 5 Автоматизированных газораспределительных станций, Газоизмерительной станции и Пункта управления.

В Карагандинской области в декабре т.г. и январе 2020 года ожидается подключение к газу первых потребителей:

- г. Жезказган: 8 улиц - 148 жилых домов п. Талап и 2 улицы п. Пристанционный (Балхашская и Железнодорожный) – 100 домов;

- г. Темиртау: 100 домов по ул. Степана Разина;

- г. Караганда: 150 домов по ул. Бадина, Олимпийская, Заводская.

В Акмолинской области по Аршалынскому и Целиноградскому районам завершение строительства газовых сетей в 2021 году.

По г. Нур-Султан завершение первой очереди строительства газовых сетей запланировано на осень 2020 года.

Сектор нефтехимии.

Производство битума за 10 месяцев т.г. составило 702 тыс. тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года. Объем производства полностью обеспечивает потребность дорожной отрасли страны.

На Атырауском НПЗ за 9 месяцев т.г. произведено 107 тыс. тонн ароматических углеводородов (бензола, параксилола).

В августе текущего года в Алматинской области введен в эксплуатацию Завод по производству смазочных масел мощностью 100 тыс. тонн/год (стоимостью 94 млн долл. США).

Производство позволит закрыть потребность внутреннего рынка в смазочных маслах, а также осуществлять экспорт в ближнее зарубежье.

В Атырауской области продолжается строительство комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Ведутся строительные работы, завершен вахтовый городок и ж/д инфраструктура. На проекте работают 1668 казахстанцев. Срок завершения проекта в 2021 году.

В секторе производства электроэнергии за 10 месяцев текущего года запущено в производство 14 объектов возобновляемой энергетики мощностью 402 МВт.

До конца года будет введено новых 4 объекта ВИЭ мощностью 104,8 МВт.

Объем выработки электроэнергии ВИЭ за 10 месяцев т.г. составил 1,7 млрд кВт/ч с ростом на 65% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В целом по республике в сравнении с 2018 годом:

- количество объектов ВИЭ в 2019 году увеличилось на 20 объектов: с 67 до 87;

- суммарная мощность объектов ВИЭ выросла в 1,9 раз: с 537 МВт в 2018 году до 1042 МВт в 2019 году.

В 2020 году по республике будет работать 108 объектов возобновляемой энергетики с общей суммарной мощностью 1610 МВт.

В сентябре т.г. проведен аукцион на 205 МВт. По итогам аукционных торгов отобрано 12 проектов ВИЭ общей установленной мощностью 162,89 МВт, из них ветровые электростанции – 108,99 МВт, солнечные электростанции – 36,5 МВт, гидроэлектростанции – 7 МВт и биоэлектростанции – 10,4 МВт.

Объем добычи урана составил около 18,7 тысяч тонн с ростом на 5% к аналогичному периоду 2018 года.