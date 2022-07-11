11 Июля 2022 18:25

Экспорт нефти по КТК составил более 23 млн тонн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь-май 2022 года экспорт казахстанской нефти составил 28,75 млн тонн. Из них 27,814 млн тонн или около 97% отгружено через российские морпорты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь-май 2022 года экспорт казахстанской нефти по системе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составил 23,76 млн тонн», - говорится в ответе Министерства энергетики Казахстана на запрос МИА «Казинформ».

По итогам прошлого года, как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные информационно-аналитического центра нефти и газа, экспорт казахстанской нефти по КТК составил 53,1 млн тонн.

Также в министерстве прокомментировали применение с начала июня наименований EBCO и KEBCO для экспортной казахстанской нефти.

«Решение о переименовании компаниями было принято самостоятельно. При выполнении таможенных процедур при реализации нефти на экспорт грузоотправителями осуществляется процедура получения сертификатов о происхождении товара, подтверждающих страну происхождения товара, в нашем случае Казахстан. Также информация о происхождении нефти указывается в коносаменте», - сообщили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что деятельность КТК приостановил на месяц суд Новороссийска. 7 июля пресс-служба Министерства энергетики РК сообщила о том, что экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме

Сегодня стало известно, что суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф.









Фото из открытых источников