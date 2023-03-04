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Экспорт корейских бьюти-гаджетов бьет рекорды

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Марта 2023, 15:05
Экспорт корейских бьюти-гаджетов бьет рекорды Фото: en.yna.co.kr

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Экспорт гаджетов по уходу за кожей из Южной Кореи достиг нового максимума в 2022 году. Люди во всем мире стали тратить больше денег на косметические товары на фоне ослабления эпидемии коронавируса и того факта, что обязательные ранее маски больше не скрывают каких-то несовершенств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Согласно данным Таможенной службой Южной Кореи, экспорт средств по уходу за кожей, включая маски со светодиодами (LED) и массажные инструменты, в прошлом году достиг 353 млн долларов США, что на 35,2% больше, чем 261 млн долларов США в 2021 году.

Высокий спрос на подобные устройства также возник из-за того, что все больше людей испытывают проблемы с кожей из-за тех же защитных масок, которые они носили во время пандемии COVID-19.

Экспорт средств по уходу за кожей для клиник красоты вырос на 49,6% и достиг 264 млн долларов США, а для отдельных любителей бьюти-гаджетов — 89 млн долларов, что на 5,3% больше, чем в 2022 году.

На Соединенные Штаты пришлось товаров на 73,4 млн долларов США от общего объема исходящих поставок корейской индустрии красоты, за ними следуют Япония и Франция с 50 млн долларов США и 24,5 млн долларов США соответственно.


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