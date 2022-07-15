15 Июля 2022 10:42

Экспорт казахстанской нефти вырос на 12%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добыча сырой нефти, включая нефть, полученную из битуминозных минералов, за январь–май составила 31,9 млн тонн — на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По информации Министерства энергетики РК, в конце июня состоялось министерское заседание стран — участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, и было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август — на 0,648 млн баррелей в сутки. Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн баррелей в сутки,.

Практически вся сырая нефть, добытая в РК, отправлялась на экспорт. Так, за январь–апрель 2022 года было добыто 25,3 млн тонн, из которых на экспорт ушло 24,4 млн тонн — на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации на внутреннем рынке при этом сократился более чем в 2 раза, до 1 млн тонн.

За январь–май при этом было экспортировано уже 30,2 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов — на 12,1% больше по сравнению с январем–маем 2021 года. В Италию было отправлено 8,3 млн тонн, в Нидерланды - 3,3 млн тонн, Южную Корею - 2,5 млн тонн и Китай - 2,2 млн тонн.

Экспортные цены поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных их битуминозных минералов, по итогам января–мая выросли сразу на 58,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 19,3%.





Фото: longislandbusiness.com