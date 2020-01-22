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Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая временно приостановлен

22 Января 2020 20:24
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Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая временно приостановлен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая приостановлен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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«16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС-Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204ºС. В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС-Актобемунайгаз» до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти», - сообщает МЭ РК.

В целях обеспечения загрузки НПЗ РК Министерство энергетики совместно с АО «Казтрансойл» проводит работу по перераспределению потоков нефти.

«В этой связи, экспорт казахстанской нефти в направлении Китая приостановлен (снижение составило -30,9 тыс. тонн, при плане 34,6 тыс. тонн). Возобновление экспорта казахстанской нефти в Китай предполагается после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз»», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Энергетика, Нефть,
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