Экспорт казахстанской нефти в Германию задерживается

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поставка казахстанской нефти в Германию еще не началась. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казтрансойл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 21 февраля 2023 года поставка казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена», - сообщил директор департамента по связам с общественностью и внутренним коммуникациям организации Шынгыс Ильясов.

Напомним, что 1 февраля министр энергетики Булат Акчулаков заявлял о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов прокомментировал информацию, озвученную в некоторых СМИ, о том, что перекачка казахстанской нефти из Казахстана в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба».