7 Июля 2022 13:06

Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан сообщила о том, что Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме, передает МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось , акционерным обществом «Каспийский трубопроводный консорциум» (далее АО «КТК-Р»), постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности АО «КТК-Р» на 30 суток.

Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

«Отмечаем, что консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора.

В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме», - сообщила пресс-служба Минэнерго РК.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 июля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума.





Фото: tass.ru