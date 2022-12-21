Экспорт казахстанской муки вырос в 2022 году почти в два раза

21 Декабря 2022, 14:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспорт товаров в 2023 году при базовом сценарии цен на нефть останется на уровне 2022 года, составив 84,9 млрд долларов США. Такой прогноз дает заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ.

Под базовым сценарием подразумевается, что средняя цена на нефть марки Brent снижается с примерно 102 долларов за баррель в текущем году до 90 долларов за баррель в 2023 году. При этом нефтяной экспорт вырастет на 0,4 млрд долларов США до 47,1 млрд долларов США в 2023 году за счет ожидаемого роста объемов добычи.

Таким образом, доля нефти в общем экспорте продолжает занимать превалирующую долю свыше 50%.

Ненефтяной экспорт в прогнозах Нацбанка также примерно останется на уровне прогнозируемого 2022 года, увеличившись на 0,3 млрд долларов США до 37,9 млрд долларов США в 2023 году.

Доля готовых товаров в структуре ненефтяного экспорта остаётся небольшой, хотя и выросла с 17 % за девять месяцев 2021 года до 22 % за девять месяцев 2022 года.

Учитывая это, номинальные объемы экспорта и, как следствие, валютной выручки, поступающей в страну, сильно коррелируют с мировыми котировками цен на сырьевые товары, которые по своей природе волатильны. Наглядным примером данной зависимости является пессимистичный сценарий прогноза, при котором цена на нефть в 2023 году падает до 50 долларов за баррель, составив по году в среднем примерно 53-54 долларов за баррель. В этом сценарии экспорт товаров сокращается на 20,6 %, до 66,6 млрд долларов США, а текущий счет резко снижается с прогнозируемого профицита в 2022 году до дефицита в размере 3,9 млрд долларов США в 2023 году.

О структуре экспорта готовых товаров

С точки зрения прироста за девять месяцев 2022 года экспорт готовых товаров действительно вырос почти на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 6,0 млрд долларов США. Однако важно рассматривать структуру данного экспорта. По итогам 9 месяцев 2022 года основными товарами по объемам экспорта были мобильные телефоны, вычислительные машины, компьютеры, бытовая и цифровая техника. Зачастую, это товары, произведенные за пределами Казахстана, то есть в данном случае скорее всего имеет место реэкспорт в соседние страны.

Если рассматривать только те товары, которые производятся внутри Казахстана, то лидирующую строчку занимает экспорт муки. За 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос практически в два раза – на 89 % до 0,5 млрд долларов США. Данный рост был достигнут как за счет ценового фактора, так и роста физических поставок: за девять месяцев 2022 года по сравнению с девятью месяцами 2021 года среднеконтрактная экспортная цена на казахстанскую муку выросла на 43 % до 395 долларов за тонну, тогда как физические объемы продаж за рубеж выросли на 32 % до 1,3 млн тонн.