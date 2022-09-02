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Экспорт казахстанского угля вырос на 21%

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Сентября 2022, 09:30
Экспорт казахстанского угля вырос на 21%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе–июле текущего года в РК добыли 66,4 млн тонн каменного угля, лигнита и угольного концентрата — на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

92,6% добычи в секторе пришлось непосредственно на каменный уголь - 61,5 млн тонн. В том числе добыча энергетического угля составила 9,3 млн тонн, коксующегося — 4,5 млн тонн. Добыча лигнита (бурого угля) составила 2,6 млн тонн, угольного концентрата — 2,3 млн тонн.

Наибольший объем добычи в региональном разрезе традиционно пришелся на Павлодарскую область - 39 млн тонн, плюс 5% за год. Далее ожидаемо идет Карагандинская область - 21,3 млн тонн.

В целом за 2021 год предприятия страны получили 116,2 млн тонн угля — на 2,5% больше, чем годом ранее.

По итогам января–июня 2022 года Казахстан практически полностью обеспечил спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на уголь. Почти 30% ресурсов каменного угля было отправлено на экспорт - 16,4 млн тонн на сумму $457,4 млн. Рост в натуральном выражении составил 20,8%, в денежном — 2,1 раза.

Наибольшие объемы каменного угля Казахстан поставил в страны СНГ - 10,9 млн тонн на сумму $156,2 млн. В частности, 62,2% всего объема экспорта пришлось на Россию. В тройке ключевых импортеров также оказались Кыргызстан и Узбекистан.

В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 5,4 млн тонн угля на сумму $301,2 млн. Здесь ключевое направление — Швейцария - 3,7 млн тонн, плюс 73,1%.

МИИР РК сформировало план потребности в угле на 2022-2023 годы в разрезе областей и городов республиканского значения. Была разработана Дорожная карта, предусматривающая предварительную подготовку угля для бюджетных организаций и населения. Согласно плану, объем потребления составит около 9,6 млн тонн, из них для коммунально-бытового сектора — 2,6 млн тонн, для населения — 7 млн тонн. За семь месяцев текущего года для населения и бюджетных организаций уже было отгружено 4,5 млн тонн — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, с учетом прошлогодних фактов вывоза за территорию страны социального угля, предназначенного для населения по специальным тарифам, был разработан приказ, запрещающий вывоз угля на автотранспорте. Ограничений по железнодорожному транспорту нет.


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