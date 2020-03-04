Экспорт казахстанского текстиля вырос в 25 раз
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил о росте экспорта отечественного текстиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последние 4 года наблюдается увеличение экспортных поставок постельного белья в 96 раз и текстильных изделий в 25 раз. Также основными статьями экспорта в 2019 году стали хлопчатобумажная пряжа, упаковочные мешки и пакеты», - сказал Руслан Даленов на Парламентских слушаниях в Сенате.
По его словам, основной объем экспорта хлопкового волокна и пряжи осуществлялся в Китай, Молдову, Латвию, текстильных материалов - в Китай и Россию, постельного белья — в Россию.
«В то же время произошло снижение импортных поставок одежды на 15% и изделий из кожи на 54%. Кроме того, меньше стали завозить тканей из синтетического волокна (снижение на 55%)», - отметил министр.
Он также рассказал о том, что на сегодня имеется ниша для наращивания отечественного производства на 1,5 млрд долларов.
«Для решения этой задачи создан проектный офис «экономики простых вещей», импортозамещения и экспорта», - заключил глава ведомства.
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