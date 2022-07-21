21 Июля 2022 14:47

Экспорт казахстанских авто вырос на 23%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За полгода в стране произведено более 51 тыс. единиц автотехники (в 2021 году - 39 482 единиц). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Рост производства автомобилей, прицепов и полуприцепов зафиксирован на уровне 30,6%. Доля отрасли в машиностроении выросла до 37,5%.

Экспорт в Узбекистан, Россию, Беларусь и Кыргызстан за первое полугодие 2022 года вырос на 23%, до 4 557 автомобилей, на общую сумму свыше 53,9 млрд тенге.

На 13 июля текущего года банками-участниками программы одобрено 11 825 заявок на сумму 90 млрд тенге, по которым уже выданы 7 852 автомобиля отечественного производства.

Всего по итогам первого полугодия 2022 г. в пятерке самых популярных брендов (включая экспорт): Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada и JAC.