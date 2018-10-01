Экспорт Казахстана в Монголию достиг $28 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан является одним из главных поставщиков табачной продукции и семян рапса в Монголию, поставив только за 2017 год в эту страну товара на сумму более 25 млн долларов США, сообщает пресс-служба Внешнеторговой палаты Казахстана.

Теперь же монгольские компании заинтересованы в импорте сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий и строительных материалов из Казахстана. Об этом стороны договорились в ходе состоявшейся 4 октября торгово-экономической миссии в Улан-Баторе. Организаторами миссии выступили Министерство по инвестициям и развитию РК, Посольство Казахстана в Монголии, НПП «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана и Национальная торгово-промышленная палата Монголии.

Казахстанская делегация состояла в основном из представителей пищевой промышленности, в частности производителей кондитерских изделий и масложировой продукции, а также строительной индустрии. С монгольской стороны приняли участие более 40 компаний.

Заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Нуралы Букейханов, приветствуя участников миссии, отметил, что экономическое сотрудничество между нашими странами приобретает более тесные связи.

«Монголия, являясь страной с развивающейся экономикой, имеет большие перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, а также образования и культуры. Торговые связи между нашими странами становятся все крепче. Предпринимательское сообщество укрепляет уже существующие, а также налаживает новые контакты в различных отраслях», - сказал Н. Букейханов.





Товарооборот между нашими странами за 2017 год составил 74,8 млн долларов США, из них 72,5 млн долларов - экспорт Казахстана в Монголию. За пять месяцев этого года товарооборот достиг 28,8 млн долларов США, в том числе экспорт 28 млн долларов. Помимо сигарет и семян рапса Казахстан поставляет в Монголию мучные изделия, гигиенические и моющие средства.

«Внешнеторговая палата Казахстана для развития сотрудничества между предпринимательским сообществом двух стран организовывает такие мероприятия, предоставляя площадку для переговоров. Также мы можем оказать содействие монгольским бизнесменам по поиску надежных и добросовестных партнеров во всех отраслях на территории Казахстана», - обратился Н. Букейханов к хозяевам встречи.

В ходе миссии бизнес сообщества двух стран обсудили перспективные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере инвестиций, логистики и торговли.

Компании «Баян Сулу» и «Eurasian Foods Corporation» заключили дистрибьюторские соглашения на поставку кондитерских изделий и масложировой продукции на территорию Монголии.