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    15:41, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Экспорт из Казахстана в страны СНГ за семь месяцев достиг $9,2 млрд

    СНГ
    Фото: МИА "Казинформ"

    Заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин принял участие в работе 99 заседания Экономического совета СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Как отмечалось на заседании, транзитный потенциал в рамках СНГ — один из главных стратегических ресурсов, который положительно влияет на экономики стран и делает ее привлекательной для инвестиций. Эффективному взаимодействию в периметре стран Содружества во многом способствует реализация Договора о зоне свободной торговли СНГ и Соглашения о свободной торговле услугами.

    По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот стран СНГ составил $20,6 млрд, что на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($19,8 млрд). Экспорт из Казахстана в страны СНГ за январь-июль 2023 года вырос на 19,4% и достиг $9,2 млрд.

    Участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, рассмотрели результаты деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в экономической сфере за прошедшие пять лет, обсудили результаты деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии в 2019–2022 годах и другие вопросы.

    Теги:
    СНГ Серик Жумангарин Правительство
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