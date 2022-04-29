Экспорт автомобилей увеличили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года экспортные поставки казахстанских автомобилей составили 12 103 единицы. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Мининдустрии РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года экспортные поставки казахстанских автомобилей выросли на 49% и составили 12 103 единицы, по сравнению с 2020 годом», - сказал О. Сапарбеков на брифинге Службу центральных коммуникаций.

В основном автомобили направлялись в такие страны как: Российская Федерация, Узбекистан, Беларусь и другие.

По данным ведомства, экспорт в первом квартале 2022 года вырос на 45%, до 1 916 автомобилей. Автомобили Hyundai алматинского производства и JAC из Костаная заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в Узбекистане, России, Таджикистане, Кыргызстане и Беларусии.

Ранее сообщалось, какого уровня локализации достиг автопром Казахстана.

«В среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%», - сказал О. Сапарбеков.