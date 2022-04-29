Экспорт автомобилей увеличили в Казахстане
«По итогам 2021 года экспортные поставки казахстанских автомобилей выросли на 49% и составили 12 103 единицы, по сравнению с 2020 годом», - сказал О. Сапарбеков на брифинге Службу центральных коммуникаций.
В основном автомобили направлялись в такие страны как: Российская Федерация, Узбекистан, Беларусь и другие.
По данным ведомства, экспорт в первом квартале 2022 года вырос на 45%, до 1 916 автомобилей. Автомобили Hyundai алматинского производства и JAC из Костаная заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в Узбекистане, России, Таджикистане, Кыргызстане и Беларусии.
Ранее сообщалось, какого уровня локализации достиг автопром Казахстана.
«В среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%», - сказал О. Сапарбеков.