Экспорт автомобилей из КНР возрос на 52,8%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей за рубеж с января по август 2022 года составил более 1,8 млн единиц с ростом на 52,8 % по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом говорится в заявлении Китайской ассоциации автомобильной промышленности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За первые восемь месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей составил 1,446 млн единиц с ростом на 56,4 % в годовом выражении, коммерческих автомобилей – 371 тыс. единиц (+40,2 %). Китайские автопроизводители только в августе текущего года экспортировали за рубеж более 300 тыс. единиц автомобилей.

Согласно отраслевым данным, в структуре продаж таких китайских автоконцернов, как SAIC Group и Cherry доля экспорта достигла в пределах 20-40 %. За первые восемь месяцев 2022 года компания Cherry экспортировала за рубеж в общей сложности 250 тыс. единиц автомобилей с ростом на 51,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные рынки сбыта китайского автопрома – Азия, Латинская Америка и Европа.

Наблюдается рост экспорта произведенных в Китае автомобилей на новых источниках энергии (New energy vehicle, NEV). За первые восемь месяцев 2022 года экспортировано за рубеж около 341 тыс. NEV-автомобилей (+97,4 %).

Согласно китайским статданным, экспорт NEV-автомобилей, произведенных в Китае, преимущественно идет в развитые страны, составляя 85,6 % от общего объема экспорта. По итогам продаж 2021 года, средняя цена одной единицы китайского NEV-автомобиля, отгружаемой в Европу, составляла около $30 тыс.

По прогнозам Китайской ассоциации автомобильной промышленности, по итогам 2022 года, ожидается, что экспорт автомобилей из Китая превысит 2,4 млн единиц.