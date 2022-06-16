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Экспорт автомобилей из КНР возрос на 44,7%
16 Июня 2022 10:17

Экспорт автомобилей из КНР возрос на 44,7%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей за рубеж за январь – май 2022 года составил 969 тыс. единиц с ростом на 44,7 % по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом говорится в заявлении Китайской ассоциации автомобильной промышленности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За первые пять месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей составил 747 тыс. единиц с ростом на 46 % в годовом выражении, коммерческих автомобилей – 222 тыс. единиц (+40,4%).

Как отмечают в Китайской ассоциации автомобильной промышленности, рост объемов экспорта автомобилей на зарубежные рынки достигнут, несмотря на сбои в международной логистике и перебои с поставками комплектующих.

Только за май 2022 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил 196 тыс. единиц, что на 97,5 % выше показателя того же периода прошлого года.


Автор:
Корреспондент
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