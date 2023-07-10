Экспонаты времен древнего Отырара представили на выставке в Нацмузее РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК открылась выставка Государственного археологического музея-заповедника «Отырар» «Ұлы жібек жолы және Отырар алқабының қалалық мәдениеті». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке, посвященной Дню столицы, представлены ценные экспонаты, найденные в результате продолжающихся исследований и относящиеся к древнему центру цивилизации Казахстана – Отырару.

Здесь можно увидеть археологические артефакты из коллекции фонда музея - керамические изделия, нумизматические материалы, предметы из стекла и т.д., а также аэрофотоснимки и карты, относящиеся к памятникам. 154 археологических экспоната, представленные вниманию зрителя, дают информацию о развитии торговых отношений через Великий Шелковый путь, процветании и развитии городской культуры от эпохи Карахана до Казахского ханства в Отырарской степи.

Выставка продлится до 30 июля 2023 года.