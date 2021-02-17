Эксперты ВОЗ одобрили экстренное использование вакцины AstraZeneca/Oxford

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрили экстренное применение двух вариантов вакцины AstraZeneca/Oxford – производства Южной Кореи и Индии. Теперь многие страны смогут получить этот препарат в рамках инициативы COVAX, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

«Страны, которые сегодня не имеют доступа к вакцинам, наконец-то смогут начать вакцинацию своих медицинских работников и тех, кого относят к группе риска, что поможет достичь цели альянса COVAX по справедливому распределению вакцин», – сказала помощница главы ВОЗ Мариангела Симау по вопросам доступа к лекарственным средствам, вакцинам и фармацевтической продукции.

COVAX – это уникальная инициатива по централизованной закупке и распределению вакцин от COVID-19. В ее рамках правительства и производители сотрудничают в целях обеспечения прививками как богатых стран, так и стран с низким уровнем дохода.

Эксперты ВОЗ проанализировали качество, безопасность и эффективность препарата AstraZeneca/Oxford и рекомендовали его для вакцинации всех групп населения старше 18 лет. Промежуточные рекомендации специалисты опубликовали на прошлой неделе.

Они, в частности, отметили, что у стран, в которых зарегистрировали южноафриканский штамм коронавируса, нет причин отказываться от вакцины AstraZeneca/Oxford, поскольку данный препарат может защитить население от тяжелого протекания болезни.

Ранее появились сообщения о низкой эффективности вакцины AstraZeneca/Oxford против южноафриканского варианта вируса, а власти ЮАР решили приостановить вакцинацию этим препаратом. В целом эффективность вакцины AstraZeneca/Oxford оценивается в 63 процента. Эксперты ВОЗ рекомендуют выдерживать интервал от 4 до 12 недель между первой и второй дозой. Чем длиннее интервал, тем выше эффективность вакцины, подчеркивают они. Специалисты также напоминают, что препарат AstraZeneca/Oxford можно хранить в обычных холодильниках, что существенно облегчает его транспортировку.

Фото University of Oxford/John Cairns