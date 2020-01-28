Эксперты стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в военной сфере

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Заседание экспертной группы по согласованию проектов документов о сотрудничестве в военной сфере состоится 29-30 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Эксперты намерены рассмотреть два документа. Первый из них - проект Концепции военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Он был разработан Секретариатом Совета министров обороны стран СНГ и утвержден на заседании совета в октябре 2019 года. В концепции изложена система согласованных взглядов государств Содружества на цели, задачи, принципы, основные области, формы и методы развития военного сотрудничества на многосторонней основе, а также общие подходы к его материально-техническому, финансовому и иному ресурсному обеспечению. Документ является логическим продолжением аналогичной концепции, рассчитанной на период до 2020 года, и ориентирован на совершенствование действующего формата сотрудничества в военной области, расширение и углубление многостороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу.

Вторым документом для экспертного обсуждения станет проект Решения об основных направлениях развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств Содружества до 2025 года. Это один из знаковых документов по реализации оборонной политики стран СНГ, который был разработан Координационным комитетом начальников войск радиационной, химической и биологической защиты (химической защиты) министерств обороны.

Объединенная система контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки была создана в 2008 году и функционирует для решения важных совместных задач и обеспечения безопасности государств Содружества. В основных направлениях развития объединенной системы отражены вопросы нормативно-правового и организационно-технического обеспечения ее функционирования, взаимодействия министерств обороны, организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Планируется, что после окончательного согласования экспертами оба документа будут внесены на заседания высших органов СНГ.