5 Августа 2022 11:15

Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты Администрации транспортной безопасности США (TSA) при поддержке посольства США в РК посетили Авиационную администрацию Казахстана (ААК) и столичный аэропорт с целью проведения предварительной оценки состояния пунктов досмотра и соответствия их американским стандартам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

За последнее время это второй визит экспертов TSA. Напомним, первый визит состоялся в октябре 2021 года. Тогда эксперты TSA отметили высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в стране и дали положительную оценку проводимым мерам по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

В ходе визита внимание экспертов было сфокусировано на пунктах досмотра пассажиров, ручной клади, багажа и груза, а также контрольно-пропускных пунктах аэропорта г. Нур-Султан. Эксперты придают особую значимость состоянию и оснащению пунктов досмотра при осуществлении прямых рейсов в Соединенные Штаты Америки.

По результатам технического визита экспертами дана положительная оценка состоянию пунктов досмотра и контрольно-пропускных пунктов. Отмечена слаженная работа персонала службы авиационной безопасности на пунктах досмотра.

По отдельным пунктам досмотра, которые предположительно будут обслуживать рейсы в США, даны рекомендации по оснащению их современными техническими средствами досмотра, такими как оборудование трехмерного сканирования пассажиров (боди-сканеры) и детекторами взрывчатых веществ. В целях ускорения прохождения потока пассажиров через пункты досмотра, предложено осуществить эргономичную перестановку некоторых пунктов и использовать боди-сканеры для досмотра пассажиров.

Представителями Программы экспортного контроля и безопасности границ при посольстве США рассматривается вопрос обучения инспекторов досмотра по стандартам TSA и о возможном безвозмездном приобретении досмотрового оборудования за счет средств вышеуказанной программы.

По итогам технического визита решено продолжить и расширить сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и Администрацией транспортной безопасности США в рамках открытия прямых рейсов в Соединенные Штаты Америки.













Фото: пресс-служба МИИР РК