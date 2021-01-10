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Эксперты  Sailau Talks-2021 обсудят важность и особенность проходящих выборов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 11:03
Эксперты  Sailau Talks-2021 обсудят важность и особенность проходящих выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значимость проходящих сегодня в стране парламентских выборов обсудят различные казахстанские эксперты, такие как, Эмин Аскеров, Талгат Калиев, Расул Жумалы, Александр Данилов, Дастан Кушербаев и другие, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Казахстанской ассоциацией политических наук при поддержке АО «МИА «Казинформ«.

Общественные деятели и политологи намерены обсудить особенности парламентских выборов, политические реформы в Казахстане и в целом организацию и проведение избирательной кампании.

Обсуждаться будет ход голосования и задачи, которые предстоит реализовывать новому составу Мажилиса Парламента РК.

Трансляция обсуждения экспертов в ходе Sailau Talks-2021 состоится в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 на портале МИА «Казинформ» и аккаунте в Facebook.


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