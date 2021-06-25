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    17:27, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V»

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом «Спутник V». Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятие противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных», - сказал он на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Ранее президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин рассказал о течении коронавирусной инфекции у беременных.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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