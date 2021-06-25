17:27, 25 Июнь 2021 | GMT +6
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V»
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом «Спутник V». Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятие противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных», - сказал он на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин рассказал о течении коронавирусной инфекции у беременных.