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Эксперты: регулятор позволил участникам биржевых торгов самостоятельно определить курс тенге

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Марта 2020, 11:40
Эксперты: регулятор позволил участникам биржевых торгов самостоятельно определить курс тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нацбанк позволил участникам биржевых торгов самостоятельно определить курс тенге, заявляют эксперты.

«Как мы и предположили исходя из утреннего заявления Нацбанка, регулятор, как и следует при свободно плавающем курсовом режиме, решил оставить рынок и позволил участникам биржевых торгов самостоятельно определить курс. В моменте, как сообщают наши источники в казначействах БВУ, максимальная заявка на продажу USD составляет 422. Это значит, что в обменниках цена продажи USD должен быть в диапазоне 423-425», - сообщает Телеграмм-канал @tengenomika .

Как сообщалось ранее, Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5 п.п.

«С настоящего момента, с учетом новых фундаментальных реалий, Национальный банк намерен способствовать формированию равновесного курса в соответствии с политикой свободного курсообразования и инфляционного таргетирования.

Национальный банк располагает необходимыми инструментами для дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. При необходимости будут приняты совместные и скоординированные с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка меры для сдерживания негативных последствий со стороны внешнего сектора. Национальный банк продолжает мониторить ситуацию и сохраняет за собой право на сглаживание колебаний курса, не отражающих действие фундаментальных факторов и в случаях угрозы финансовой стабильности. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном рынке и финансовом рынке страны», - говорится в сообщении Нацбанка.


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