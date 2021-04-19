Эксперты прогнозируют рост цены на нефть до 74 долларов в связи с сокращением ее запасов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Излишки нефти, сформировавшиеся во время коронавирусной пандемии, почти на исходе, что может повлиять на рост цен на черное золото, однако принести неудобства потребителям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Согласно Международному энергетическому агентству, запасы нефти развитых стран сократились в пять раз на февраль этого года. Оставшаяся нефть приблизилась к нулю из-за резкого падения поставок нефти на морские танкеры и израсходованием запасов нефти в хранилищах в Южной Африке.

Сообщается, что цена на нефть поднялась до 67 долларов за баррель в связи с тем, что страны ОПЕК и ее союзники приостановили добычу нефти в огромных объемах. Также на рост цены на нефть повлиял экономический подъем стран, который повысил спрос на нефть.

Говорится, что запасы нефти в развитых странах составили 57 миллионов баррелей, что в пик в июле прошлого года составляли 249 миллионов баррелей.

Значительное сокращение резервов нефти привело к повышению цен на бензин до 4 долларов за галлон в штате Калифорния, США. Повышение мировых цен на нефть может привести к финансовым затруднениям в Индии, которая является одним из крупных импортеров нефти.

По прогнозам Citigroup, при растущем спросе сокращение запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей в день во второй половине года может привести к росту цены на нефть марки Brent до 74 долларов за баррель или выше.