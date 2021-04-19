Эксперты прогнозируют рост цены на нефть до 74 долларов в связи с сокращением ее запасов
Согласно Международному энергетическому агентству, запасы нефти развитых стран сократились в пять раз на февраль этого года. Оставшаяся нефть приблизилась к нулю из-за резкого падения поставок нефти на морские танкеры и израсходованием запасов нефти в хранилищах в Южной Африке.
Сообщается, что цена на нефть поднялась до 67 долларов за баррель в связи с тем, что страны ОПЕК и ее союзники приостановили добычу нефти в огромных объемах. Также на рост цены на нефть повлиял экономический подъем стран, который повысил спрос на нефть.
Говорится, что запасы нефти в развитых странах составили 57 миллионов баррелей, что в пик в июле прошлого года составляли 249 миллионов баррелей.
Значительное сокращение резервов нефти привело к повышению цен на бензин до 4 долларов за галлон в штате Калифорния, США. Повышение мировых цен на нефть может привести к финансовым затруднениям в Индии, которая является одним из крупных импортеров нефти.
По прогнозам Citigroup, при растущем спросе сокращение запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей в день во второй половине года может привести к росту цены на нефть марки Brent до 74 долларов за баррель или выше.