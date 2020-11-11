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Эксперты прогнозируют падение объемов рекламы в Казахстане

11 Ноября 2020 11:46
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Эксперты прогнозируют падение объемов рекламы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор TNS Central Asia Татьяна Старцева озвучила прогноз касательно потребления медиа и рекламыв стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ТВ и онлайн остаются основными каналами потребления медиа и основными каналами-носителями рекламы в глобальном смысле. В то время, как объемы ТВ рекламы остаются практически неизменными, объем интернет-рекламы активно растет вместе с долей потребления интернета. Заметно, что глобальный рынок пострадал от корона-кризиса, ожидаемое падение может составить около 12%, которое затрагивает все медиа в той или иной степени», - сказала Татьяна Старцева на Astana Media Week.

В Казахстане, по ее словам, наблюдается схожая картина по медиапотреблению, где затраты времени на потребление всех типов контента в интернете растут из года в год, и 2020 год не является исключением в этом плане.

«Мы видим устойчивый рост объемов времени, которое люди проводят на этой платформе. Рекламодатели на телевидении по-прежнему пользуются большим спросом, чем основные источники рекламы. На данный момент прогнозируется схожее снижение рекламных объемов в Казахстане, как и в мире, оно составит 11%, которое в той или иной степени затрагивает все медиа. Единственным медиа, которое не затронуто этим кризисом, в Казахстане является интернет», - заключила спикер.


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#СМИ  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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