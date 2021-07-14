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    16:53, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Эксперты приступили к гидрологическому анализу водных объектов в бассейне реки Жайык

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев рассказал об экологическом состоянии реки Жайык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые представители неправительственных организаций, хотел бы остановиться на экологическом состоянии ряда водных объектов. В том числе реки Жайык, с уменьшением ее водности, обусловленным наступлением цикла маловодного периода», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Глава Минэкологии проинформировал, что 85% стока реки формируется за счет стока, поступающей из Российской Федерации.

    «В 2019 г. зафиксирован исторический минимум объема стока реки 3,5 км3, что в 3 раза ниже среднемноголетних значений. В этой связи, в целях сохранения экосистемы бассейна реки Жайык, как я ранее говорил, в 2020 году подписана казахстанско-российская программа. Утверждён перечень приоритетных мероприятий», - добавил Магзум Мирзагалиев.

    Было отмечено, что в рамках программы предусматривается реализация проектов, направленных на реконструкцию и строительство очистных, водопропускных сооружений; очистку и восстановление водных объектов бассейна реки; восстановление площадей пойменных и русловых нерестилищ, лесовосстановление и сохранение биоразнообразия и др.

    «В этом году нами проведена инвентаризация и выявлены источники загрязнения. Определены более 300 предприятий-водопользователей бассейна реки. На сегодня эксперты сторон приступили к гидрологическому анализу водных объектов в бассейне реки Жайык. В результате планируется выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья с целью обеспечения максимальных расходов воды», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.


    Теги:
    Экология Минэкологии Актюбинская область
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