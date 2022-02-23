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Эксперты подчитали расходы по разборке автомобилей в Казахстане

23 Февраля 2022 12:25
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Эксперты подчитали расходы по разборке автомобилей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстанской Ассоциации по управлению отходами KazWaste считают необходимым озвучить расходы переработчиков по разборке автомобилей в свете установления новых ставок по утильсбору. Позицией организации поделился председатель правления Шынбулат Байкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее, по его данным, ставка на утилизацию автомобилей составляла от 433 тысяч до 3,5 миллиона тенге в зависимости от объема и размера автомобиля.

«Я считаю, что эта ставка довольна высока, потому что переработка автомобиля как составного отхода, который состоит из стали, алюминия, меди, пластика, резины и так далее, - это устройство, котловое, необходимо разбирать. Предварительные расчеты показали, что дополнительные расходы по его разборке колеблются от 73 тысяч тенге до 150 тысяч тенге в зависимости от технологий, которые используются», - рассказал Ш. Байкулов в кулуарах конференции «Пластик в циркулярной экономике: производство – переработка – вторичное использование».

Предложение по расчету справедливых ставок по утильсбору с учетом расходов переработчиков Ассоциация направила в профильное Министерство, Правительство, а также новому оператору по администрированию расширенных обязательств производителей госорганизации – АО «Жасыл даму».

«Другой вопрос, что они делают со вторичными ресурсами, они же получают медь, алюминий, сталь, отработанное масло, покрышки, аккумуляторы и продают это на рынок в виде вторичных материальных ресурсов, поэтому мы и выступили с предложением, чтобы провести научно-исследовательские работы и точно и справедливо определить, какой доход получают переработчики от реализации ресурсов и какие они несут расходы», - пояснил эксперт.

По его мнению, в дальнейшем для бизнеса нужно создать условия с 30-40% рентабельностью.

«Это очень хорошая рентабельность в наше время, но раз уж мы ставим цель к 30-му году 40% перерабатывать, то я считаю, что эта рентабельность низкая, поэтому нужно повышать», - добавил Ш.Байкулов.

Вместе с тем он подчеркнул, что утилизационный сбор согласно Экокодекса – это сбор, направленный только на вопросы утилизации, переработку и экологические задачи, чтобы не допустить попадания автомобиля или другого продукта в окружающую среду. И в функции оператора по администрированию расширенных обязательств производителей не должна входить поддержка автопрома.

Добавим, что информация по новым ставкам утильсбора предварительно ожидается сегодня, 23 февраля.

Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева функции обладавшего ранее монополией на утильсбор «Оператора РОП» теперь взяло на себя государство.

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#Экология   #Транспорт   #Другие государственные органы   #Цены и тарифы  
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Автор:

Анеля Касымова

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