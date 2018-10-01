Эксперты планируют создать единый реестр детей СНГ с онкологией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась вторая встреча экспертов в области детской онкологии, на которой было отмечено, что в Казахстане лечение онкологии систематизировано и находится на высоком уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная цель данного мероприятия - улучшение выживаемости детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями в странах СНГ (Евразийский регион).

На торжественном открытии мероприятия директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева поприветствовала участников от имени детских онкологов и гематологов Казахстана.



«Для нас большая честь принимать у себя вторую встречу экспертов в области детской онкологии стран СНГ (Евразийский регион). Охрана и улучшение здоровья детей путем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами является основной целью Научного центра педиатрии и детской хирургии. Хотелось бы отметить важную роль Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева в развитии детской онкологии и гематологии в нашей республике и выразить огромную благодарность Детскому исследовательскому госпиталю Святого Иуды и ВОЗ за инициирование этого важного для Евразийского региона форума. Надеемся, что встреча в Алматы станет отправной точкой для коллаборации экспертов Евразийского региона в области развития детской онкологической службы», - сказала Риза Боранбаева.





Съезд собрал ведущих специалистов в области онкологии из России, Беларуси, Казахстана, также представителей Всемирной организации здравоохранения, врачей Исследовательского госпиталя Святого Иуды США, экспертов из Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Монголии и Кыргызстана.





«Онкологические заболевания являются частой причиной смерти детей во всем мире, в том числе в странах СНГ (Евразийский регион). Мы хотим улучшить показатели выживаемости детей с онкологическими заболеваниями в регионе благодаря сильной государственной поддержке, интеграции с ВОЗ, в сотрудничестве с международными экспертами из ведущих центров в области детской гематологии и онкологии. Мы стремимся к тому, чтобы наша совместная группа стала площадкой, где участники с передовым опытом в лечении злокачественных новообразований (ЗНО) у детей могли бы помогать друг другу и способствовать улучшению помощи детям, страдающим злокачественными новообразованиями, как в своих учреждениях, так и в странах СНГ и во всем регионе в целом», - отметила представитель Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды А.Агульник.





В ходе совещания было отмечено, что совместный проект закладывает фундамент для реализации глобальной инициативы, объединяющей всех участников процесса борьбы с детским раком, расширяющей доступ к высококачественной медицинской помощи путем создания национальных центров передового опыта и их региональных подразделений, а также способствующей включению мер по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями в государственную политику сферы здравоохранения в стремлении обеспечить всем больным детям максимальные шансы на выживание.



«Мы впервые приехали в Казахстан. Главная цель нашего посещения - помочь детям преодолеть злокачественные заболевания. И этот вопрос мы ставили перед Всемирной организацией здравоохранения. Мы хотим оказать свою помощь всем странам СНГ, готовы поделиться опытом, технологиями диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также внести вклад в вопросах повышения квалификации врачей и медицинских сестер, развитие образования, науки. В Казахстане детская онкологическая отрасль систематизирована и находится на высоком уровне. Сегодня мы посетили Центр педиатрии, ознакомились с его работой, посетили отделения онкологии, гематологии и трансплантологии. Все условия для детей созданы. Особенно впечатлила система и качество лечения», - сказал вице-президент американского детского онкологического госпиталя Святого Иуды Карлос Родригез-Галиндо.



На встрече впервые были рассмотрены и определены приоритетные направления в развитии системы паллиативной помощи детям и подросткам, направленной на достижение, поддержание и сохранение максимально возможного уровня качества жизни и социальной адаптации детей и подростков с ограниченным сроком жизни вследствие неизлечимого заболевания, а также членов их семей. В рамках данной встречи экспертов впервые на постсоветском пространстве прошло обучение среднего медицинского персонала по особенностям общего, специализированного сестринского ухода за больными и паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях. Полученные знания помогут медицинской сестре при осуществлении профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий с учетом специфики заболевания.



По результатам встречи экспертов в Алматы были определены и разработаны дальнейшие приоритетные направления в развитии детской онкологической службы в Евразийском регионе: создание реестра (регистра) онкологических заболеваний у детей для стран СНГ, организация и развитие паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, разработка единой программы сертификации медсестер в области детской гематологии/онкологии, разработка интегрированных стандартов лечения онкологических заболеваний у детей.



В рамках встречи участники мероприятия 9 октября посетили Научный центр педиатрии и детской хирургии и Республиканский клинический санаторий «Алатау», где ознакомились с деятельностью двух учреждений. На второй день мероприятия вице-президент американского детского онкологического госпиталя Сент Джуд Карлос Родригез-Галиндо прочитал лекцию для онкологов/гематологов Центра педиатрии.



Первая встреча экспертов в области детской онкологии стран СНГ прошла 23-25 апреля 2018 г. в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. По результатам встречи в Москве были сформированы рабочие группы и определены приоритетные направления развития детской онкологической/гематологической службы в Евразийском регионе.