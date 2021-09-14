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    10:23, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Эксперты отмечают повышение цен на сахар, растительные масла и зерновые

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев отметил значительное повышение цен на сахар, растительные масла и зерновые на мировом рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В августе текущего года ситуация на внешних финансовых и товарных рынках, а также во внутренней экономике оставалась стабильной», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Однако глава Нацбанка добавил, что продолжается рост инфляции в мире на фоне дисбалансов на потребительских рынках

    «На фоне высокой деловой активности в мире повышение спроса на товары продолжает превосходить возможности предложения, что отражается на росте цен. В результате инфляционные процессы по-прежнему ускоряются как в развитых, так и развивающихся странах на фоне сохраняющихся дисбалансов на потребительских рынках. Наибольшее влияние оказывают дисбалансы на продовольственных рынках», - пояснил Ерболат Досаев.

    По данным финрегулятора, после 2 месяцев замедления в августе текущего года цены на продовольствие в мире вновь продолжили рост. Индекс продовольственных цен ФАО достиг 127,4, увеличившись в годовом выражении на 32,9%, что обусловлено значительным повышением цен на сахар, растительные масла и зерновые.

    Мировой индекс цен на зерновые вырос до 129,8 из-за ухудшения видов на урожай пшеницы, на растительные масла – до 165,7 в результате сокращения предложения и роста спроса, на сахар – до максимума с февраля 2017 года – 120,1 из-за засухи в Бразилии.

    «Сохраняющиеся дисбалансы на продовольственных рынках продолжат оказывать негативное влияние на динамику инфляции в мире и, соответственно, в Казахстане», - добавил Ерболат Досаев.

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    Правительство Президент Казахстана Цены и тарифы Экономика
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