Эксперты обсудили тренды развития Нур-Султана

В ходе работы над проектом журналисты вместе со специалистами в области городского планирования, геоэкономики и политики рассмотрели стратегии и тактики развития столицы Казахстана и других глобальных городов в условиях новой постпандемийной реальности, где нужно не только справляться с негативными эффектами пандемии, но также учитывать новые тренды устойчивого развития, ориентации на экологичность и технологичность.

В своем выступлении Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что сегодня Нур-Султан стал центром Евразийского пространства, принимая различные форумы, конгрессы, другие мероприятия международного значения, а созданный в столице Международный финансовый центр (МФЦ) «Астана» стал финансовым хабом и центром притяжения инвестиций.

Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов упомянул о ряде трендов, открывающих широкие перспективы для Центра: деглобализация и регионализация, создание в Казахстане инфраструктуры для успешного взаимодействия между Евросоюзом и Китаем, эффективные и надежные транспортные коридоры.

Партнер одного из резидентов МФЦ «Астана» – инвестиционной компании Movchan's Group – Рафаэль Нагапетьянц среди преимуществ Центра назвал понятную инфраструктуру, квалифицированные кадры, наличие английского права.

Обозреватель журнала «Эксперт», член авторской группы спецвыпуска Тихон Сысоев заметил, что кейс Нур-Султана вписывается в большой тренд XXI века, который, в свою очередь, возник как следствие мощнейших сдвигов XX века, потребовавших новых градостроительных и финансовых решений.

Эксперт по территориальному развитию Союза архитекторов России, городской планировщик, член ISOCARP Александр Антонов обратил внимание, что в Нур-Султане удалось создать полицентричность и построить новый административный центр при сохранении исторической части, чего не удалось, например, в Москве.

Архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин назвал уникальным опыт столицы Казахстана, когда за 20 лет его население выросло на миллион человек.

Подводя итоги встречи, ее участники отметили, что строительство нового города всегда сопряжено с рисками, и в этом смысле Нур-Султан представляет собой успешный пример. По их словам, в развитии столицы применялись самые современные методики, а привлечение архитекторов с мировым именем обусловило внимание всей планеты. Эксперты подчеркнули, что сегодня Нур-Султан успешно развивается по всем направлениям и, с политической и с экономической точек зрения, становится по-настоящему удобным для жизни.