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Эксперты обсудили роль квазигоссектора в развитии экономики страны

Автор:  
Серик Сабеков
27 Июня 2023, 18:36
Эксперты обсудили роль квазигоссектора в развитии экономики страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось очередное открытое заседание Общественного совета АО «Самрук-Қазына» под председательством Болата Жамишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой обсуждения стало исполнение стратегии и плана мероприятий Фонда, а также его роль в развитии экономики страны. С докладами об итогах деятельности в 2022 году выступили руководители портфельных компаний: АО НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «KEGOC».

В ходе публичного обсуждения отмечена системообразующая роль КТЖ в стране и отрасли. Обеспечивая 50% грузооборота страны, национальная компания осуществляет транспортировку стратегических и социально-значимых грузов, которые являются необходимыми для обеспечения основных потребностей общества. КТЖ выполняет 15% пассажирооборота.

По итогам 2022 года компанией выполнены планы по основным производственным показателям. По сравнению с 2021 годом грузооборот увеличился на 5,4% и составил 252 млрд т-км, пассажирооборот вырос на 28,6% (12 253 млн. пасс/км). Несмотря на геополитическую ситуацию, контейнерный транзит увеличился почти на 6% и составил 1 129 тыс. ДФЭ.

На сегодняшний день текущее состояние железнодорожной инфраструктуры и подвижного парка становится сдерживающим фактором стабильного функционирования железной дороги.

Для обеспечения быстро растущих объемов грузоперевозок компания приступила к реализации четырех крупных инфраструктурных проектов – строительство железнодорожных линий на участках Достык-Мойынты, Бахты-Аягоз, Дарбаза-Мактаарал и обводной вокруг Алматы общей протяженностью 1337 км. Также принимаются меры по развитию однопутных участков Казалы - Арысь (357 км), Саксаульская-Жарык (966 км), Алматы - Алтынколь (410 км), Аксу - Жана-Семей (365 км). В приоритетном порядке ведется работа по приобретению 458 локомотивов.

КТЖ является крупнейшим работодателем в стране. В компании работают свыше 113 тыс. человек. Социальному положению своих сотрудников КТЖ уделяет большое внимание. За последние два года фонд оплаты труда увеличен на 155 млрд тенге.

В состав Общественного совета входят видные общественные и государственные деятели, представители финансового сектора и медиа-кругов.


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