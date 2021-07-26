Эксперты обсудили предварительные итоги выборов сельских акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся экспертный круглый стол, в рамках которого были обсуждены предварительные итоги прямых выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, члены Национального совета общественного доверия Талгат Калиев, Толеутай Рахимбеков, Александр Данилов, Аскар Умаров, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина, директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Кайсар Нигметов.

Открыл экспертное обсуждение помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин.

«Данные выборы имеют ряд особенностей. Выборы проходили в 730 сельских округах. Мы увидели большую заинтересованность в выборах. Так, на этот раз было больше самовыдвиженцев, чем кандидатов, выдвинутых партиями. Около 60% зарегистрированных кандидатов являются самовыдвиженцами», - сказал помощник Президента РК Ерлан Карин.

Участники встречи отметили, что прошедшие выборы сельских акимов стали знаковым событием, как в развитии институтов местного самоуправления, так и в целом в модернизации политической системы Казахстана.

Так, в прошедших выборах в 730 сельских округах приняло участие 2297 кандидатов. Эксперты отметили, что основная часть, 63,1%, кандидатов в акимы были самовыдвиженцами. Также все шесть политических партий выдвинули своих кандидатов в акимы.

В среднем по республике конкуренция на выборах составила три человека на место, что относительно высокий показатель конкурентности для первых выборов акимов, проводимых в стране. В регионах регистрировалась высокая явка избирателей. Политологи обратили внимание, что эти тренды демонстрируют своевременность и актуальность политической реформы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В завершение участники встречи подчеркнули, что все ключевые инициативы в рамках президентского пакета политических реформ последовательно осуществляются на практике и тем самым способствуют развитию плюрализма и активизации политических процессов.



