Эксперты - о побочных эффектах вакцин от COVID-19: Ожидаемая реакция организма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены подкомитета по безопасности вакцин изучили сообщения о схожих с симптомами гриппа побочных явлениях, которые отмечаются у некоторых пациентов после получения прививки от COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что они не опасны и являются ожидаемой реакцией организма на вакцину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Члены подкомитета изучили данные, полученные в ходе клинических испытаний, и сравнили их с поступающими из нескольких стран сообщениями о побочных явлениях. Речь идет о таких симптомах, как головная боль, слабость, мышечные боли, температура и озноб. Они могут проявляться в слабой или умеренной форме и обычно проходят в течение нескольких дней. Подобные явления чаще отмечаются у пациентов в возрасте до 55 лет.