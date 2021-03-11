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    20:37, 10 Март 2021 | GMT +6

    Эксперты - о побочных эффектах вакцин от COVID-19: Ожидаемая реакция организма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены подкомитета по безопасности вакцин изучили сообщения о схожих с симптомами гриппа побочных явлениях, которые отмечаются у некоторых пациентов после получения прививки от COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что они не опасны и являются ожидаемой реакцией организма на вакцину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Члены подкомитета изучили данные, полученные в ходе клинических испытаний, и сравнили их с поступающими из нескольких стран сообщениями о побочных явлениях. Речь идет о таких симптомах, как головная боль, слабость, мышечные боли, температура и озноб. Они могут проявляться в слабой или умеренной форме и обычно проходят в течение нескольких дней. Подобные явления чаще отмечаются у пациентов в возрасте до 55 лет.

    Члены подкомитета ВОЗ подчеркивают, что схожие с гриппом симптомы могут быть проявлением иммунной реакции на любую прививку. Что касается вакцин от COVID-19, то подобные побочные эффекты, по их мнению, «вполне ожидаемы». Специалисты ВОЗ по-прежнему рекомендуют делать прививки, учитывая показатели их безопасности и эффективности. В настоящее время эксперты не считают нужным вносить изменения в уже разработанные рекомендации.

    Вместе с тем они советуют информировать пациентов о возможной реакции, похожей на симптомы гриппа, и предоставлять им в случае необходимости медицинскую помощь. Эксперты подчеркивают: описанные побочные явления, проявившиеся после введения первой дозы вакцины, не должны быть препятствием для введения второй дозы.

    В ВОЗ призывают страны и дальше отслеживать сообщения о реакции на прививки от COVID-19 и наблюдать пациентов, которые получили вакцину. Поступающие данные должны изучаться на национальном, региональном и глобальном уровнях. Впрочем, как отмечают в ВОЗ, эти правила касаются любой кампании по вакцинации.


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