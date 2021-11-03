Эксперты НСОД обсудили в Алматы ход проведения выборов сельских акимов в регионах РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 ноября в Алматы под эгидой Национального совета общественного доверия (далее – НСОД, Национальный совет) эксперты обсудили ход проведения прямых выборов сельских акимов в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие члены НСОД, известные казахстанские политологи и социологи. Открыл мероприятие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин.

Инициатива по проведению прямых выборов сельских акимов была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана 2020 года. С учетом этого, в мае 2021 года было принято 2 соответствующих закона – Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов».

Помощник Президента Ерлан Карин отметил, что «в настоящее время прямые выборы акимов состоялись в 811 сельских округах. Эти выборы вызвали достаточно высокий интерес в обществе – как среди избирателей, так и среди политических партий, которые проявили большую активность в избирательной кампании. В результате 86% из избранных акимов составляют кандидаты от политических партий. Еще 14% это самовыдвиженцы. При этом половина избранных акимов (51%) это новые лица, не занимавшие данные позиции до выборов».

В ходе обсуждения социолог, руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила результаты исследования «Риски и возможности проведения прямого голосования на выборах в местные органы самоуправления» подготовленного для Фонда Розы Люксембург. В исследовании отражены текущее экономическое положение на селе, особенности местного сообщества, интерес к политическим реформам и электоральное поведение сельских жителей.

Также руководитель совместной исследовательской группы НСОД и Президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов презентовал аналитический доклад, подготовленный на основе посещения сельских округов в 4 областях (Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской), где проводились выборы сельских акимов. В своем выступлении он подчеркнул, что настрой жителей сел, связанный с проведением выборов и избранием ими акима сельского округа, в целом позитивный.

Кроме того, ранее ход подготовки к прямым выборам сельских акимов и вопросы развития сел обсуждались в рамках выездных заседаний членов НСОД в Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Карагандинские области.

По итогам обсуждения эксперты представили ряд рекомендаций по совершенствованию механизма прямой выборности сельских акимов.

Обобщенные итоги выборов сельских акимов будут также представлены на предстоящем шестом заседании Национального совета общественного доверия.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов.