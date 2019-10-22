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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Эксперты назвали причины загрязнения воздуха Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экспертизы выявил превышение загрязнителей в воздухе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Лабораторный мониторинг за состоянием воздушного бассейна города вдоль магистральных улиц Наццентр экспертизы проводил в соответствии с годовым планом.
За первое полугодие 2019 года было проведено 1 576 исследований атмосферного воздуха, из них в 431 пробах было обнаружено несоответствие.
«В ходе исследования содержание диоксид азота согласно санитарным нормативам по атмосферному воздуху превышало предельно допустимую концентрацию в 2.2 раза, диоксид серы 1,2 и оксид углерода превышен 1,4 раза. Данные загрязнители в основном и определяют экологический риск загрязнения атмосферы и негативно влияют на здоровье человека», - сообщили в центре.
Также отмечается, что присутствие оксида углерода в атмосферном воздухе не может ощущаться человеком по запаху либо цвету. Он способен создавать дефицит кислорода в тканях тела, что может вызвать головную боль, головокружение, тошноту, потерю сознания.
«Наличие в воздухе диоксида азота при взаимодействии с углеродами выхлопных газов способствует образованию фотохимического тумана - смога. Диоксид азота представляет собой газ желтовато-бурого цвета, который сильно ухудшает видимость, придает коричневый оттенок воздуху, высокотоксичен, вызывает бронхит, понижает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям»,- пояснили специалисты.
Эксперты отмечают, что основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в Алматы являются выбросы загрязняющих веществ автомобильным транспортом и устаревшие технологии многих производств.
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